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Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı: Galatasaray | Menajeri, İstanbul'a geliyor

Leroy Sane imzasıyla transfer sezonunu açan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı: Galatasaray | Menajeri, İstanbul'a geliyor

Geride kalan sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan 'da hareketli günler yaşanıyor.

sezonuna Leroy Sane'yi kadrosuna katarak başlayan sarı - kırmızılılarda yeni hedef ...

MENAJERİ, İSTANBUL'A GELECEK

Sabah'ın haberine göre milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturacak. Bu gelişmeyle birlikte tarafların masaya oturacağı ifade edildi.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bonservis bedeli istediği ancak tecrübeli yıldızın İtalyan kulübüne indirim için baskı yaptığı kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı: Galatasaray | Menajeri, İstanbul'a geliyor - 1

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

DAZN'ın haberine göre ise sarı - kırmızılılar, Inter'e 15 milyon euro'luk bir teklif yaparak pazarlıkları başlattı. Aynı zamanda dev kulübün için gelecek teklifleri dinlemek istediği de aktarıldı.

BABASI ATEŞİ YAKTI

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun fotoğrafını "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Baba Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı: Galatasaray | Menajeri, İstanbul'a geliyor - 2

Geçtiğimiz sezon Inter'le 47 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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