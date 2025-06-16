Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı: Galatasaray | Menajeri, İstanbul'a geliyor

Geride kalan sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Transfer sezonuna Leroy Sane'yi kadrosuna katarak başlayan sarı - kırmızılılarda yeni hedef Hakan Çalhanoğlu...

MENAJERİ, İSTANBUL'A GELECEK

Sabah'ın haberine göre milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturacak. Bu gelişmeyle birlikte tarafların masaya oturacağı ifade edildi.



Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bonservis bedeli istediği ancak tecrübeli yıldızın İtalyan kulübüne indirim için baskı yaptığı kaydedildi.