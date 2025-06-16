Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı: Galatasaray | Menajeri, İstanbul'a geliyor
Leroy Sane imzasıyla transfer sezonunu açan Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi.
Geride kalan sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Transfer sezonuna Leroy Sane'yi kadrosuna katarak başlayan sarı - kırmızılılarda yeni hedef Hakan Çalhanoğlu...
MENAJERİ, İSTANBUL'A GELECEK
Sabah'ın haberine göre milli futbolcunun menajeri Gordon Stipic, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturacak. Bu gelişmeyle birlikte tarafların masaya oturacağı ifade edildi.
Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro bonservis bedeli istediği ancak tecrübeli yıldızın İtalyan kulübüne indirim için baskı yaptığı kaydedildi.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
DAZN'ın haberine göre ise sarı - kırmızılılar, Inter'e 15 milyon euro'luk bir teklif yaparak pazarlıkları başlattı. Aynı zamanda dev kulübün Hakan Çalhanoğlu için gelecek teklifleri dinlemek istediği de aktarıldı.
BABASI ATEŞİ YAKTI
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun fotoğrafını "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Baba Çalhanoğlu'nun bu paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Inter'le 47 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
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