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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından "Geliyoruz" paylaşımı

Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun babası yaptığı paylaşımla transfer iddialarını güçlendirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun babasından "Geliyoruz" paylaşımı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için temaslarda bulunan Galatasaray'da, transferin tıkandığı iddia edilmişti.

SkySport İtalya'nın haberine göre; Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi için gerekli şartların oluşmadığı aktarılmıştı. 

Inter'in sarı-kırmızılılara 30 milyon eurodan düşük herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini net bir biçimde bildirmesinin ardından transferin rafa kalktığı öne sürülmüştü. 

BABASINDAN "GELİYORUZ" PAYLAŞIMI

İddiaların ardından milli yıldızın babası Hüseyin Çalhanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 

Oğluyla fotoğraflarını yayınlayan baba Çalhanoğlu, paylaşımına "Geliyoruz" şarkısını ekledi. 

Bu paylaşım sonrası iddiaları güçlenirken, dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı. 

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