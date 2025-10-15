Hakan Çalhanoğlu'nun hayali Dünya Kupası: "Biz ümitliyiz!"

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Takım ile Gürcistan karşılaştı.



Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, millilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kenan Yıldız, 35. dakikada Yunus Akgün, 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Gürcistan'ın tek sayısı ise 65'te Kochorashvili'den geldi.



A Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 2 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



İşte kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri:



"TEK SEÇENEĞİM HER ZAMAN ÜLKEMDİ"



"Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir hediye oldu benim için. Kariyerim boyunca bir anı olarak kalacak. Çok mutlu oldum. Tek seçeneğim her zaman ülkemdi, gururlu ve mutluyum."



"DİSİPLİNDEN KOPMADIK"



"İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu."

