Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu
Inter, teknik direktörlüğe eski futbolcusu Cristian Chivu'yu getirdi.
İtalya Serie A ekibi Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu.
Napoli'ye şampiyonluğu kaptıran Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi ile yollar ayrılmıştı.
Inzaghi yönetimindeki Inter, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazandı ve 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.
Inzaghi'nin yeni adresi ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal oldu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Serie A
- Maç