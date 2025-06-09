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Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu

Inter, teknik direktörlüğe eski futbolcusu Cristian Chivu'yu getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu

İtalya Serie A ekibi Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu. 

Napoli'ye şampiyonluğu kaptıran Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi ile yollar ayrılmıştı. 

Inzaghi yönetimindeki Inter, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazandı ve 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Inzaghi'nin yeni adresi ise Suudi Arabistan ekibi Al Hilal oldu. 

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu - 1
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