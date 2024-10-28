Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon d'Or ödülündeki sıralaması belli oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or sıralamasında 30 futbolcu arasında 20. oldu.



France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu arasında yer alan Çalhanoğlu, 20. sırada yer aldı.

21 YIL ARADAN SONRA İLK



Milli futbolcu, 21 yıl aradan sonra Altın Top'a aday gösterilen ilk Türk futbolcu olmuştu.



Ballon d'Or adayları arasında daha önce Metin Oktay, Ali Kemal Denizci, Tanju Çolak, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve Nihat Kahveci yer almıştı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den konu hakkında yapılan açıklamada, "2024 Ballon d'Or sıralamasında A Millî Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu 20. sırada yer aldı.



21 yıl aradan sonra bu ödüle aday gösterilen ilk Türk futbolcu olan ve bize bu gururu yaşatan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu’nu tebrik eder, kariyerinde nice başarılar dileriz!" denildi.

Ballon d'Or'un Hakan Çalhanoğlu paylaşımı