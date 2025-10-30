Hakan duble yaptı, Inter 3-0 kazandı
Sarie A'da şampiyonluk yarışına devam eden Inter, Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Fiorentina'yı 3-0'la geçti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Fiorentina engelini 3 golle geçti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Inter'e galibiyeti getiren golleri 66 ve 88. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 71. dakikada Petar Sucic attı. Fiorentina'da Edin Dzeko, 76. dakikada oyuna girdi, Mattia Viti 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Inter puanını 18'e çıkardı, düşme hattındaki Fiorentina 4 puanda kaldı.
- Etiketler :
- Hakan Çalhanoğlu
- İnter
- Serie A