Hakan penaltı kaçırdı, Milan derbide tek golle kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12'nci haftasında oynanan Milano derbisinde Inter, Milan'a boyun eğdi ve lider olma fırsatını tepti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Milan 54'üncü dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti. Inter ise Maçın 73'üncü dakikasında penaltı kazandı. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu penaltıdan yararlanamadı, Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla Roma 27 puanla Serie A liderliğine koltuğuna oturdu, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Inter ise 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.