Hakan Safi "Anlaştık" dedi, Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi

07.06.2026 15:18

Hakan Safi "Anlaştık" dedi, Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi
Reuters

Hakan Çalhanoğlu

Batuhan Durmuş
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İtalyan devi Inter, Hakan Safi'nin transfer açıklaması sonrası Hakan Çalhanoğlu iddiasını yalanladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, akan Çalhanoğlu ile anlaştıklarını açıkladı.

 

“Transferi bitirdik” diyen Safi'nin seçim hesabından Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşılmıştı.

 

INTER'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, Çalhanoğlu transferini yalanladı.

 

Piero açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 “Geçen yıl Galatasaray'dan bahsedilirken biz İtalya Serie A'yı ve İtalya Kupası'nı kazandık. Eğer bu sefer de uğur getirirse belki de önümüzdeki yıl onu Beşiktaş'a öneririz. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz."

 

MİLLİ OYUNCUDAN SORUYA YANIT

 

A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği maçın ardından Çalhanoğlu'na Fenerbahçe transfer sorulmuştu. 

 

Milli yıldız bu soruya, "İyi akşamlar" cevabını vermişti.

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Safi'nin Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.