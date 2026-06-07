Hakan Safi "Anlaştık" dedi, Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi

Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, Çalhanoğlu transferini yalanladı.

Piero açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Geçen yıl Galatasaray'dan bahsedilirken biz İtalya Serie A'yı ve İtalya Kupası'nı kazandık. Eğer bu sefer de uğur getirirse belki de önümüzdeki yıl onu Beşiktaş'a öneririz. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz."

MİLLİ OYUNCUDAN SORUYA YANIT

A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 yendiği maçın ardından Çalhanoğlu'na Fenerbahçe transfer sorulmuştu.

Milli yıldız bu soruya, "İyi akşamlar" cevabını vermişti.