Hakan Safi kimdir? Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hakan Safi ne iş yapıyor?

Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanıdır.



Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Safi, Yüksek lisans eğitimini ise yine Marmara Üniversitesi'nin İngilizce İktisat bölümünde yaptı.



Hakan Safi, Amerika Boston Üniversitesi School Of Management-Executive MBA programını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.



1996 yılından itibaren de Safi Gayrimenkul’de çalışmalarına devam etmektedir.



Hakan Safi, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesidir. Safiport aynı zamanda Fenerbahçe Beko erkek basketbol ve futbol takımına sponsorluk yapmıştır.