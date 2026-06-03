Hakan Safi transferi açıkladı. "Seçilirsek Fenerbahçe forması giyecek"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi , 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretlerine Ankara'da devam etti.



Safi, Ankara ziyaretleri kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde kongre üyeleri ile bir araya geldi. Kongre üyelerine hitap eden Safi, “Siz değerli kongre üyelerimizi hafta sonunda düzenlenecek kongremizde oy vermeye davet ediyorum. Gelin sandıkta Fenerbahçemizin geleceğini siz belirleyin.” diye konuştu.

"STADIMIZI KENDİ YERİNDE BÜYÜTECEĞİZ"

Başkan seçildiği taktirde kadro kalitesini yükselteceklerini ifade eden Safi, “Sanırım bugün Fabrizio Romano bir tweet paylaşmış, bir bakalım neler yazmış ben de merak ettim. Luis Suarez… Geçen sezon, Sporting formasıyla oynadığı 53 maçta 38 gol, 7 asist üretmiş. Toplamda 47 gole direkt etki etmiş. Avrupa devlerinin listesinde olan Suarez’i, seçildiğimiz takdirde gelecek sezon Fenerbahçe formasıyla izleyeceğiz. Bitti sanmayın değerli Fenerbahçeliler, daha yeni başlıyoruz. Kimsenin bir şüphesi olmasın, biz stadımızı, doğduğu yerde, Papazın Çayırı’nda 64 bin 500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Tekrarlıyorum, stadımızı kendi yerinde büyüteceğiz.” dedi.