Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın çağrısına yanıt. "Elimizi sıkmadı"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi , yönetim kurulu listesinde yer alan isimleri tanıttı.



Hakan Safi'nin listesinde şu isimler bulunuyor:



Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan



Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

AZİZ YILDIRIM'A YANIT: ELİMİZİ SIKMADI



Safi, Aziz Yıldırım 'ın birleşme çağrısına şu yanıtı verdi:



“Sevgili başkanım (Aziz Yıldırım), 2018'den beri keşke bu birleşme çağrılarını yapsaydı! Bana destek olmadı, Ramazan ayındaki toplantıda elimizi sıkmadı! Kişinin kendine yaptığı ayıbı, başkası yapamaz!”

NE OLMUŞTU?

Yıldırım, yönetim kurulu üyelerini tanıttğı toplantıda Hakan Safi ve Ali Koç'a birleşme çağrısı yapmıştı.

Yıldırım şu ifadeleri kullanmıştı:



"Ali Koç'a ve Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde hep beraber olalım. Fenerbahçe'yi beraber şampiyon yapalım."