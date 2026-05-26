Hakan Safi'den transfer açıklaması. "Dünya yıldızları geliyor"

Fenerbahçe ’de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan Hakan Safi , Mardin Fenerbahçeliler Derneği’nin davetlisi olarak geldiği kente kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Safi, yurt dışıyla transfer görüşmelerinin olduğunu ve görüşmelerini bugün de devam ettirdiğini aktararak, şöyle dedi: “Her şey Fenerbahçe için, her şey Fenerbahçe'nin yarınındaki cesaretli günleri için biz bunları yapıyoruz. İnşallah sizler de 7 Haziran'da sandığa geldiğiniz zaman da kafanızdaki birçok sorunlar çözülmüş olarak sandıklara geleceksiniz. Bunu da bu kardeşiniz sizlere buradan söz veriyor” dedi.

“5 TANE PİLOT TAKIM KURMA HAYALİM VAR"

Fenerbahçe'ye 5 pilot takım kurma hayalinin olduğunu ifade eden Safi, “Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Batı'da 5 tane pilot takım kurma hayalim var. Bunları yapmanın derdindeyim. Niye? Oynayamayan oyuncuları buralara gönderip buralarda Fenerbahçe için çalışmasını ve Fenerbahçe için ileride dünya yıldızı olması amacını sağlamak. Dolayısıyla nerede, nasıl kuracağımızı hep beraber istişare ederek karar vereceğiz. Ama dediğim gibi, Fenerbahçe’de çok oynamak isteyen oyuncu var. Yabancı kadro kısıtlaması, işte yabancı sayısı gibi sorularla çıkıyor. Pilot takım uygulaması Fenerbahçe'ye ve bu tarafa, Güneydoğu'ya çok şeyler kazandıracaktır. İnşallah yeni dönemde biz bunları sizlerle de paylaşacağız ve güzel şeyler çıkacağını ümit ediyorum” dedi.

‘STADIMIZI KENDİ YERİNDE 65 BİN KİŞİYE ÇIKARACAĞIZ’

Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı ve rakipleriyle arasındaki gelir farkını kapatması için stat projesi hazırladıklarını kaydeden Safi, şöyle konuştu:

“Stadımızın çatısını kaldırıp, kendi yerinde, etrafına sırayla çelikten 3’üncü katları dikerek stadımız 65 bin kişiye çıkacak. Çıktığı zaman da Fenerbahçemizin bu gelir farkını kapatıp, maça tekrar 0-0 başlamasını sağlayacağız. Ondan sonra da iyi bir yönetim anlayışıyla da rakibimizi göreceksiniz, geçeceğiz ve yakın zamanda tekrar Fenerbahçemizi en büyük yapmak için bu mücadeleyi tekrar başlatacağız. Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz; kendi yerinde stadını 65 bin kişiye çıkarması veilk yıl şampiyon olduktan sonra kazmayı vuracağız. Ama bizim birinci yıl konsantrasyonumuz tamamıyla A takımın şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan dünya yıldızlarını getirip Fenerbahçe'ye entegre edeceğiz. Yeni çıkan 10+4 kuralıyla beraber de bunu yapacağız. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Cesaretle, iştahla bu işleri çok güzel şekilde yapacağız arkadaşlar”