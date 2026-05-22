Hakan Safi'den transfer için çarpıcı yanıt. "İstesem Osimhen'i alırdım"
22.05.2026 22:52
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, canlı yayında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile ilgili konuştu.
Trendyol Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler tamamen 6-7 Haziran'daki seçime çevrildi.
Sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimi için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, adaylıklarını açıklamıştı.
Daha önce Fenerbahçe Yönetimi'nde de bulunan Safi, TRT Spor yayınında Galatasaraylı Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"İSTESEM OSIMHEN'İ ALIRDIM"
Hakan Safi, "Osimhen ile ilgili bir transfer girişiminiz oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçu da Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var."
NE OLMUŞTU?
Galatasaray, 2024-25 sezonunun başında kiraladığı Victor Osimhen'in 75 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini almış ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.