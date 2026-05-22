Hakan Safi'den transfer için çarpıcı yanıt. "İstesem Osimhen'i alırdım"

"İSTESEM OSIMHEN'İ ALIRDIM"

Hakan Safi , "Osimhen ile ilgili bir transfer girişiminiz oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Geçen yaz döneminde doğrudur, bir hamlelerimiz oldu ama başarılı olmadı. O topçu da Galatasaray'da. Biz el kaldırıp daha da yukarı çıkmayı amaçlıyoruz. İstesem Osimhen'i alırdım geçen sene. Oralara çok girmeye gerek yok. İstesem alırdım. Bunu da camiada bilenler var."