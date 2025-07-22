Hakan tatilde, Inter kampa bekliyor: Menajeriyle İstanbul'da kritik görüşme

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu için sıcak saatler yaşanıyor.

Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, İstanbul’a geldi. Milli yıldızla birlikte bazı görüşmeleri burada tamamlayacaklar.

Inter başkanı Giuseppe Marotta da Çalhanoğlu ile ilgili konuştu. A Milli Takım Kaptanı'nın ayrılık isteğini dile getirmediğini söyledi.

"BİZE KİMSE DİREKT ULAŞMIYOR"



Inter başkanı,, "Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız. Bize kimse direkt ulaşmıyor. Hakan'ı kampa katılması için buraya bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi." dedi.



Bodrum'daki tatilinin ardından İstanbul'a gelen futbolcunun iki kulüple de temas halinde olduğu iddia edilmişti.