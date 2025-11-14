Hakaretler havada uçuştu: Eski futbol federasyonu başkanına yumurtalı saldırı
14.11.2025 10:07
AA
İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales, kitap tanıtımında yumurtalı saldırıyla karşı karşıya kaldı.
İspanya Futbol Federasyonu'nda (RFEF) 2018-2023 yılları arasında başkanlık yapan, cinsel saldırı suçundan FIFA tarafından uzaklaştırılarak, istifa eden ve hüküm giyen Luis Rubiales, yumurtalı saldırıya uğradı.
Eski RFEF Başkanı Rubiales, "Rubiales'i Öldür" adlı kitabının Madrid'deki tanıtımı sırasında, salonda bulunan bir kişi tarafından sözlü hakaretin ardından yumurtalı saldırıya maruz kaldı.
İKİ YUMURTA FIRLATTI
Henüz kimliği belli olmayan saldırgan "alçak" diye bağırarak, Rubiales'e iki yumurta fırlattı.
Saldırganın üzerine atlamaya çalışan ancak katılımcılar tarafından durdurulan Rubiales, saldırganın etkisiz hale getirilerek odadan çıkarılmasının ardından neden kendini savunmaya çalıştığını anlattı.
Luis Rubiales'e yumurta fırlatılan an.
"EĞER SALDIRGANI YAKALASAYDIM..."
Rubiales, "Neyse ki beni durdurdular. (Saldırganda) Silahı falan var mıydı bilmiyorum. Salonda iki küçük çocuğu olan hamile bir kadın gördüm. Çocukları düşündüm. Eğer onu (saldırganı) yakalasaydım, şimdi çok farklı bir durumda olurduk. Çok korkmuştum çünkü salondakiler benim arkadaşlarım. Bana yumurta atılması umurumda değil." dedi.
Kitap tanıtımı, olay sonrasında sorunsuz bir şekilde devam etti.
Fırlatılan yumurtalardan biri, Rubiales'in sırtına isabet etti.
CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI VAR
FIFA Dünya Kadınlar Kupası'nın Ağustos 2023'teki finalinde İspanya'nın altın madalyayı kazanmasının ardından ödül töreninde futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen Rubiales, bu olay sonrası aldığı tepkilerden FIFA tarafından görevinden uzaklaştırılmış, istifa etmiş ve cinsel saldırıdan hüküm giymişti.