Hakaretler havada uçuştu: Eski futbol federasyonu başkanına yumurtalı saldırı

"EĞER SALDIRGANI YAKALASAYDIM..."

Rubiales, "Neyse ki beni durdurdular. (Saldırganda) Silahı falan var mıydı bilmiyorum. Salonda iki küçük çocuğu olan hamile bir kadın gördüm. Çocukları düşündüm. Eğer onu (saldırganı) yakalasaydım, şimdi çok farklı bir durumda olurduk. Çok korkmuştum çünkü salondakiler benim arkadaşlarım. Bana yumurta atılması umurumda değil." dedi.

Kitap tanıtımı, olay sonrasında sorunsuz bir şekilde devam etti.