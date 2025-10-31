NTV.COM.TR

Hakem Ali Yılmaz ilk kez derbiye çıkıyor: Yönettiği maçlar ve karnesi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Ali Yılmaz, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. İşte Yılmaz'ın yönettiği maçlar...

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek olan 1994 doğumlu hakem Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbiye çıkacak. 

31 yaşındaki hakem, bugüne dek toplamda 9 Süper Lig maçında düdük çaldı.

Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig’de maç yöneten Ali Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Hatayspor-Başakşehir ve Antalyaspor-Trabzonspor mücadelelerinde görev almıştı.

Yılmaz, bu sezon ise MHK tarafından 7 Süper Lig karşılaşmasında görevlendirilmişti.

YILMAZ’IN 2025-2026 SEZONUNDA DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇLAR

Samsunspor 2-1 Gençlerbirliği

Trabzonspor 1-0 Antalyaspor

Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor

Karagümrük 0-2 Başakşehir

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Alanyaspor 1-0 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-0 Başakşehir

Hatayspor 2-1 Başakşehir

Antalyaspor 0-2 Trabzonspor

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
