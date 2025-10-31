Hakem Ali Yılmaz ilk kez derbiye çıkıyor: Yönettiği maçlar ve karnesi

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek olan 1994 doğumlu hakem Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbiye çıkacak.



31 yaşındaki hakem, bugüne dek toplamda 9 Süper Lig maçında düdük çaldı.



Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig’de maç yöneten Ali Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Hatayspor-Başakşehir ve Antalyaspor-Trabzonspor mücadelelerinde görev almıştı.



Yılmaz, bu sezon ise MHK tarafından 7 Süper Lig karşılaşmasında görevlendirilmişti.



YILMAZ’IN 2025-2026 SEZONUNDA DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇLAR



Samsunspor 2-1 Gençlerbirliği



Trabzonspor 1-0 Antalyaspor



Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor



Karagümrük 0-2 Başakşehir



Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor



Alanyaspor 1-0 Göztepe



Çaykur Rizespor 0-0 Başakşehir



Hatayspor 2-1 Başakşehir



Antalyaspor 0-2 Trabzonspor

