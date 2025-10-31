Hakem Ali Yılmaz ilk kez derbiye çıkıyor: Yönettiği maçlar ve karnesi
Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Ali Yılmaz, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. İşte Yılmaz'ın yönettiği maçlar...
Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetecek olan 1994 doğumlu hakem Ali Yılmaz, kariyerinde ilk kez derbiye çıkacak.
31 yaşındaki hakem, bugüne dek toplamda 9 Süper Lig maçında düdük çaldı.
Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig’de maç yöneten Ali Yılmaz, 2024-2025 sezonunda Hatayspor-Başakşehir ve Antalyaspor-Trabzonspor mücadelelerinde görev almıştı.
Yılmaz, bu sezon ise MHK tarafından 7 Süper Lig karşılaşmasında görevlendirilmişti.
YILMAZ’IN 2025-2026 SEZONUNDA DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇLAR
Samsunspor 2-1 Gençlerbirliği
Trabzonspor 1-0 Antalyaspor
Galatasaray 3-1 Çaykur Rizespor
Karagümrük 0-2 Başakşehir
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Alanyaspor 1-0 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Başakşehir
Hatayspor 2-1 Başakşehir
Antalyaspor 0-2 Trabzonspor
