Hakem Arda Kardeşler'den TFF'ye tepki

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündeme oturan ve bileti kesilen hakem Arda Kardeşler, HT Spor'da katıldığı yayında hakkındaki yapılan açıklamalara tepki gösterdi.



Arda Kardeşler açıklamasında, "TFF başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi." dedi.

"ŞU AN HEDEF KONUMUNDAYIM"



Kendisinin hedef gösterildiğini belirten Kardeşler, "Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım." ifadelerini kullandı.