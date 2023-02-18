Hakem Bibiana Steinhaus tarihe geçecek

Asıl mesleği polislik olan Alman Bibiana Steinhaus, Bundesliga'ya kabul edildi. Son dönemde daha sıkı çalıştığını ifade eden Steinbach, Bundesliga'nın hızı ve yoğunluğu ile daha da büyük bir adım attığını, kendi kariyerinde çıtayı yükselttiğini söyledi.



Önümüzdeki sezon Bundesliga'da boy gösterecek olan Steinhaus, Almanya'da üst düzey bir maçta görev alan ilk kadın hakem olarak da tarihe geçecek.



38 yaşındaki kadın hakem 1999 yılından 2007 yılına kadar 80 kez ikinci lig maçlarında düdük çaldı.



Steinhaus ayrıca 2011 ve 2015 yılında düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda görev almıştı.

