Hakem camiasını sarsan bahis açıklaması sonrası cezalar nasıl olacak? "3 yıla kadar hapis!"

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamalarla hakem camiasını derinden sarstı. Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu. TFF Başkanı'nın bu açıklamasının ardından kamuoyunda oluşan soru işaretlerini spor hukukçusu Anıl Dinçer, ntv.com.tr'ye değerlendirdi. Dinçer; hakemlerin alacağı cezaya dair konuşurken, liglerin tescil edilip edilmeyeceğine dair de açıklamalarda bulundu. İşte Anıl Dinçer'in ntv.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar: Soru: Bahis soruşturmasında yer alan hakemler için ne gibi cezalar gündeme gelecek? "1 YIL HAKEMLİK YAPAMAZLAR" Cevap: "TFF'nin talimatları, özellikle Disiplin Talimatı çok açık. Hakemler, müsabaka yetkilileri, futbolcular, başkanlar, futbolun paydaşı olan kimse bahis oynayamaz. Bu direkt TFF Disiplin Talimatı'nda yazıyor. Buna aykırı davranan hakemler için cezalar da açıkça belirlenmiş. 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası yazıyor, 1 yıl hakemlik yapamazlar. Bunun haricinde bazı maddeler var. Futbol müsabakasının sonucunu engellemeye yönelik eylemlerde bu cezalar da 2-3 katına çıkarılmış durumda. Sadece bahis oynamak değil, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemi varsa artıyor cezası."

"LİSANS İPTALİNE KADAR GİDEBİLİR"



"Bir de TFF Disiplin Talimatı'nda müsabaka hakeminin görevini kötüye kullanamayacağına dair bir madde var. Görevi kötüye kullanması durumunda lisans iptaline kadar cezalar var. Bu hükümden kaynaklı durumların sonucunda suç ortaya çıkabilir."



"3 YILA KADAR HAPİS CEZASI"



"Spor yasası da var. Spor yasasında da bahis, açık bir şekilde müsabaka görevlileri hakkında suç olarak belirlenmiş. Müsabaka sonucunu etkilemeye giderse bu iş, daha ağır cezalar var. Hatta burada müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis yapılması durumunda 3 yıla kadar hapis suçu olabilir. Bu iş savcılığa gidip, hapis ya da lisans iptaliyle sonuçlanabilir. Hakkında şüphe bulunan hakemler, PFDK tarafından sevk edilecektir. Savunmaları alınacaktır. Bunun sonucunda deliller toplanacaktır. Ya ceza verilecektir ya da bu kişiler aklanacaktır."



"GERİYE DÖNÜK SEZONLAR İÇİN İPTAL DURUMU KARŞIMIZA ÇIKABİLİR"



Soru: "Bu sezona dair bir tescil durumu gerçekleşir mi?"



Cevap: "Geçmiş sezonlar tescil edildi, bu zamana kadar. Bu sezonla ilgili bir şey yapılabilir mi, bilmiyoruz. Ancak geriye dönük olarak şöyle bir şey var; bir ya da iki hakem bahis oynadı diye ligler geriye dönük iptal edilmez. Ancak burada müsabakanın sonucu etkilendi mi, etkilendiyse kaç müsabaka etkilendi? Onun dışında ligin rekabetini etkiledi mi? Küme düşme ya da şampiyonluk yarışında hakemlerin bahis oynama veya sonuca etki etme durumları varsa ne kadar etki edildiğine dair geriye dönük olarak bir iptal durumu karşımıza çıkabilir."

