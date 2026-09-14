Hakem Kurulu, Manchester derbisindeki hatayı kabul etti

Futbolun beşiği İngiltere'de Hakem Kurulu, tarihe geçecek bir karara imza attı.

İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United, dün Old Trafford'da Manchester City 'i ağırladı.

Maçın 60'ıncı dakikasında City'nin dünya yıldızı Erling Haaland , Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Michael Oliver golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. VAR incelemesinin ardından, Norveçli yıldızın ofsaytta olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Ancak bu karar büyük tartışma yarattı.

"VAR HATA YAPTI"

Eleştirilerin ardından pozisyonu inceleyen İngiltere Hakem Kurulu, golde hakem hatası yapıldığını kabul etti.

Kurulun açıklamasında, "Erling Haaland ile ilgili ofsayt kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun ofsaytta olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi. Ancak bu olayda VAR, oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir. VAR, sahada inceleme önermeliydi. Manchester United ile temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak." ifadeleri yer aldı.