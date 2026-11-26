AFC Şampiyonlar Ligi 'nde dün akşam oynanan BAE tamsilcisi Al Jazira ile İran ekibi Gol Gohar arasındaki karşılaşmada futbol tarihinde ender yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.

Maçın 32. dakikasında Gol Gohar oyuncusu Ali Asghar Ashouri'ye orta sahada yapılan müdahalenin ardından Suriyeli hakem Hanna Hattab, Al Jazira'nın file bekçesi Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN “HAKEM SARHOŞ” İDDİASI

Herkesi şaşkına çeviren bu karar sonrası maç boyunca davranışlarıyla da futbolcuların şüphesini çeken hakem hakkında Al Jazira teknik direktörü Mehdi Rahmati, maç sırasında "O sarhoş" diye bağırdı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

Hakem Hanna Hattab, maçın ikinci yarısına çıkmama kararı aldı. Karşılaşmanın geri kalanını ise dördüncü hakem yönetti.

Gol Gohar teknik direktörü Rahmati, maçın sonunda da hakemin sarhoş olduğu iddialarını sürdürdü. Yaptığı açıklamada Rahmati, "Hakem normal bir durumda değildi, hatta bunul Jazire oyuncuları da bize söyledi. Kulübümüz hızlı bir şekilde durumu yetkililere bildirdi ve durumun devam etmesi halinde maça devam etmeyeceğimiz iletildi" diye konuştu.