Hakem maçı durdurdu, futbolcular koşarak kaçtı. Dünya Kupası için gözler FIFA'da

Meksika'da ülkenin öne gelen kartel liderlerinden El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesiyle başlayan olaylar devam ediyor.

Aguascalientes şehrinde Necaxa ile Querétaro arasında oynanan kadın futbol maçı stadyumun çevresinde polis ve kartel arasında çatışma çıkması nedeniyle durduruldu. Maç askıya alındı.



FIFA KARARI DEĞİŞTİREBİLİR

Olayların yaşandığı ve kartel üyelerinin birçok yeri ateşe verdiği Meksika'da son yaşananlar sonrası gözler FIFA'ya çevrildi.

Dört ay sonra düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Meksika'da futbolseverler endişeli.

FIFA'nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve olayların uzun sürmesi halinde kararı gözden geçireği öğrenildi. Meksika basınında yer alan haberlere göre; 2026 Dünya Kupası'nın Meksika'daki maçlarını ABD ve Kanada'daki ek sahalara alınabilir.



DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?



ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.



HAKEM MAÇI DURDURDU, FUTBOLCULAR KOŞARAK KAÇTI