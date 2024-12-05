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Hakem Mehmet Türkmen Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilk kez derbi yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Hakem Mehmet Türkmen Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilk kez derbi yönetecek

, Trendyol 'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü 'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen, böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetmiş olacak.

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 1, FENERBAHÇE'NİN 2 MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

Geçtiğimiz sezondan bu yana 'de düdük çalan Mehmet Türkmen, bugüne kadar 'ın 1, 'nin ise 2 maçında yer aldı.

Türkmen, ligin 2. haftasındaki Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini yönetmiş ve siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

32 yaşındaki Türkmen, 4. haftada oynanan Fenerbahçe (3) - Alanyaspor (0) ve 10. haftadaki Fenerbahçe (2) - Bodrum FK (0) maçlarına da Merkez Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak atandı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 10 müsabaka yöneten Mehmet Türkmen, sezon başında ise Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmanın dördüncü hakemiydi.

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