Hakem Mehmet Türkmen Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla ilk kez derbi yönetecek

Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig 'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen, böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetmiş olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 1, FENERBAHÇE'NİN 2 MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI



Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de düdük çalan Mehmet Türkmen, bugüne kadar Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin ise 2 maçında yer aldı.

Türkmen, ligin 2. haftasındaki Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini yönetmiş ve siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.



32 yaşındaki Türkmen, 4. haftada oynanan Fenerbahçe (3) - Alanyaspor (0) ve 10. haftadaki Fenerbahçe (2) - Bodrum FK (0) maçlarına da Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak atandı.



2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 10 müsabaka yöneten Mehmet Türkmen, sezon başında ise Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmanın dördüncü hakemiydi.