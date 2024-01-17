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Hakem Oğuzhan Çakır Süper Lig tarihine geçti

Hakem Oğuzhan Çakır (25), Süper Lig'de maç yöneten en genç hakem olarak tarihe geçti.

Hakem Oğuzhan Çakır Süper Lig tarihine geçti

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Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak görev yapan hakem Oğuzhan Çakır'ın, Trendyol Süper Lig'de yönettiği ilk maç, Pendikspor - Antalyaspor arasında oynanan müsabaka oldu.

Süper Lig'de düdük çalan Çakır, 18 Ocak Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor - Göztepe mücadelesinde görev yapacak.

ÇAKIR'IN HEDEFİ YURT DIŞI LİGLERİNDE MAÇ YÖNETMEK

Balıkesir'de yönettiği maçlarla yıldızı parlayan ve başarılarını devam ettiren genç hakem, alttan yetişen genç hakemlere de örnek olmayı sürdürüyor. Çakır, yurt dışındaki liglerde de maç yönetmeyi hedeflediğini belirtti.

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