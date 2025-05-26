Hakem yaralandı maç yarıda kaldı
TFF 2. Lig'de play-off maçında Elazığspor ile Van Spor FK arasında oynanan mücadele olaylar nedeniyle yarıda kaldı.
TFF 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.
Müsabaka Elazığspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ettiği sırada yarıda kaldı.
Yardımcı hakeme gelen yabancı madde sebebiyle maç durduruldu.
GÖZLER TFF'DE
Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu.
Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Maçla ilgili son kararı TFF verecek.
İlk maç 4-1 Vanspor'un üstünlüğüyle sona ermişti.
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