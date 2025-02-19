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Hakeme küfür etmişti: Jude Bellingham'ın cezası belli oldu

Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madridli Bellingham'a 2 maç ceza verildi. Başkent ekibinin İspanya Futbol Federasyonu'nun bu kararına itiraz edeceği belirtildi.

Hakeme küfür etmişti: Jude Bellingham'ın cezası belli oldu

İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında kırmızı kart gören 'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'a 2 maç men cezası verdi.

LaLiga'nın 24. haftasında Real Madrid'in Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı maçın 39. dakikasında Jude Bellingham, hakeme yönelik sözlü tepkisi dolayısıyla kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in federasyonun kararına itiraz edeceği belirtildi.

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