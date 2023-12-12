Hakemi yumruklayan Ankaragücü Başkanı fair-play ödülü almıştı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Koca'nın yaptığı çirkin saldırının ardından olağanüstü toplanan futbol federasyonu, tüm maçları durdurdu.



Türk futbol tarihine kara leke olarak geçen saldırı, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın 1 sene önce yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

Federasyonun düzenlediği Fair Play Ödülü'nü kazanan Koca, 26 Aralık 2022'deki "Fair-Play ruhunu yaşatmak için elimden geleni yapacağım." diye başladığı konuşmasında, "Bu ödülü almak bundan sonra atacağımız adımlarda bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bu ivmenin taşınması için kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.