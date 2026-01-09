Hakemler inandırıcı bulmadığı sakatlıkta oyunu durdurmayacak

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle aldıkları yeni kararları açıkladı.



TRT Spor'a konuşan Gündoğdu, hakemleri uyardıklarını ve daha dikkatli olacaklarını ifade etti.

Gündoğdu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Futbolcular ve kenardakiler bu yalancı sakatlıklarla ilgili artık yardımcı olsun. 'Oyuncular da bunu yapmasın' dersek, daha adil oluruz. 16 kamera var, oyuncular da yapmamalı.

Kafa travmaları için kimse risk alamaz. 'Ciddi sakatlık olduğuna inanıyorsanız, oyunu durdurun' diyor. İnanmadığınızda, kendi takım arkadaşı bile durmadığında siz neden duracaksınız? Bizi aldatmaya çalışıyor.

Hakem, oyuncunun yanına gittiğinde bir de fırça atıyorlar. O konuşma oyunu daha da geciktiriyor. Hakem sadece doktor isteyip, istemediğini soracak. Cevap vermiyorsa, hemen oyunu başlatın. Oyun soğumasın, duraksama süreleri azalsın. Arkadaşlarımız burada da sert tavır sergileyecekler. Gerçek sakatlığı tespit edeceğiz."