Hakemlerden ortak açıklama: Geleceğimizle ilgili karar vereceğiz

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı alırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meler'e saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan MKE Ankaragücü Başkanı Koca tutuklandı.

HAKEMLERDEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Meler'e destek olmaya giden hakemler hastane önünde açıklamada bulundu.

Arda Kardeşler, "Yaşananları herkes gördü. Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak ve düşünecek halimiz yok. Şu an düşünebildiğimiz tek şey, Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisi ve geleceğimizle ilgili karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mete Kalkavan, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum, hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, iftiralardan korkmaları değil, mesleğe duydukları saygıdandır. Bugün önceliğimiz, arkadaşımızın bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır." dedi.