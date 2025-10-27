Hakemlere bahis soruşturması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edildi. Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti. Başsavcılık, süren bir soruşturma olduğunu ve son iddiaların da bu kapsamda ele alınacağını bildirdi.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK SÜRECEK"
Başsavcılık açıklamasında süren bir soruşturmanın varlığına da dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir."
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini açıklayan başsavcılık, şu ifadelere de yer verdi.
"Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir."
Soruşturmayı derinleştiren açıklama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi.
Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini iddia etti.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bu hakemler hakkında gerekli yaptırımların yapılacağını söyledi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyleydi:
"Temiz ve ahlaklı Türk futboluna hakem arkadaşlarımızdan başladık. 500 aktif hakemimizde 371'nşn bahis hesabı olduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar.”
DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?
Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından hakemlerin ne ceza alacağı merak konusu oldu.
Bahis oynama suçlaması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesiyle ele alınıyor.
57'nci madde, bahis ve benzeri şans oyunları oynanmasıyla ilgili 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezasını ön görüyor.
İlgili madde şöyle:
MADDE 57 – BAHİS
"(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;
a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.
b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.
(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."