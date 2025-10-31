Hakemlere bahis soruşturması | PFDK kararları açıklandı: 12 ay hak mahrumiyeti cezası ve Zorbay Küçük açıklaması

PFDK CEZALARI



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 31.10.2025 tarih ve 22 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- Klasman Yardımcı Hakemi ABDULLAH YALÇINKAYA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- Klasman Hakemi ABDULLAH MURAT YOLDAŞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- Klasman Hakemi ABDULSAMET ŞENOĞLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- Klasman Hakemi ABDÜLSELAM KOÇAK’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- Klasman Yardımcı Hakemi ADEM MAZLUM’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TÜRKEŞ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET TOLGA TOMAR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- Klasman Hakemi ALİ BİLEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- Klasman Hakemi ALİ EMİR YOLCU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- Klasman Yardımcı Hakemi ALİ MERT BEYDE’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- Klasman Hakemi ALİRIZA ALTUNBAKIR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- Klasman Yardımcı Hakemi ARİF TAŞKIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- Klasman Yardımcı Hakemi ATAHAN KANDIR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- Klasman Yardımcı Hakemi ATAKAN YÜZLÜ’nün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- Klasman Yardımcı Hakemi AYKUT YILMAZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- Üst Klasman Yardımcı Hakemi AZEM ZORLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN KARAMAN’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- Klasman Yardımcı Hakemi BARAN CAN DURMUŞ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- Klasman Yardımcı Hakemi BATUHAN TOPÇU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- Üst Klasman Yardımcı Hakemi BAYKAL TUNA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- Klasman Hakemi BEDİRHAN EFEAKDOĞAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- Klasman Hakemi BERAT OSMANCIKLI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- Klasman Hakemi BERK SİPAHİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- Klasman Yardımcı Hakemi BERK TEZCAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- Klasman Hakemi BERKAN ÇETİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- Klasman Yardımcı Hakemi BUĞRA DOĞHAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- Klasman Hakemi BURAK DOĞRU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- Klasman Yardımcı Hakemi BURAK YANARDAĞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



31- Klasman Yardımcı Hakemi CEM HARMAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



32- Klasman Hakemi CEYHUN ELMAS’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



33- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAD BUYURGAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



34- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAN AHMET GÖRE’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



35- Klasman Yardımcı Hakemi CİHAT SEVİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



36- Klasman Yardımcı Hakemi COŞKUN YALÇIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



37- Klasman Yardımcı Hakemi ÇAĞRI ATEŞ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



38- Üst Klasman Hakemi EGEMEN ARTUN’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



39- Klasman Yardımcı Hakemi EMRE KAYA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



40- Klasman Yardımcı Hakemi ERAY GÖRGÜN’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



41- Klasman Yardımcı Hakemi ERDOĞAN SERTAN AKMAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



42- Klasman Hakemi EREN GÖKMEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



43- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



44- Klasman Yardımcı Hakemi ERKAN ARSLAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



45- Üst Klasman Yardımcı Hakemi EYUP ÖZER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



46- Üst Klasman Yardımcı Hakemi FARUK YAĞLI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



47- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH YÜZBAŞI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



48- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH TİZCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



49- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN YILDIZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



50- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ÇIRAKLAR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



51- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN KOCAYILDIZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



52- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN GENÇ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



53- Klasman Yardımcı Hakemi FURKAN ŞEKERCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



54- Klasman Hakemi GÖKTAN DEMELİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



55- Üst Klasman Yardımcı Hakemi GÖKTUĞ HAZAR EREL’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



56- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN TUNÇ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



57- Klasman Hakemi HAKAN YURTSEVEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



58- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ERKAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



59- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN ŞAHİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



60- Klasman Yardımcı Hakemi HAKAN CAN YILMAZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



61- Klasman Hakemi HALİM KOLANCI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



62- Üst Klasman Yardımcı Hakemi HASAN ERDOĞAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



63- Klasman Hakemi HİKMET AYBERK HAN TİRYAKİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



64- Klasman Yardımcı Hakemi HÜSEYİN SAĞLIK’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



65- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM BAYRAM’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



66- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ALAKA’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



67- Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



68- Klasman Yardımcı Hakemi İLYAS SAMET YELEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



69- Klasman Yardımcı Hakemi KEREM YILDIZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



70- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET AKINCIK’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



71- Üst Klasman Hakemi MEHMET ALİ ÖZER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



72- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ALİ YILMAZ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



73- Klasman Hakemi MEHMET ALPEREN GÜÇYETMEZ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



74- Klasman Hakemi MEHMET CAN KOÇ’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



75- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET SIRAÇ AKPINAR’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



76- Üst Klasman Hakemi MELİH KURT hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,



77- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH ESER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



78- Klasman Yardımcı Hakemi MELİH SAYIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



79- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP GÜNEŞ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



80- Klasman Yardımcı Hakemi MERDANİ MERT GÖLGEÇEN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



81- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ÖZTÜRK’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



82- Klasman Yardımcı Hakemi MERT BAYKAL’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



83- Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



84- Klasman Yardımcı Hakemi MERTCAN TEZCAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



85- Klasman Hakemi MERTCAN ERÖLMEZ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



86- Klasman Hakemi MERTCAN TUBAY hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,



87- Klasman Yardımcı Hakemi METİN YALÇIN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



88- Klasman Hakemi MİRAÇ YILDIRIM’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



89- Klasman Hakemi MUAMMER SARIDAĞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



90- Klasman Hakemi MUHAMMED BURAK TUFAN’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



91- Klasman Hakemi MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



92- Üst Klasman Hakemi MUHAMMED SELİM ÖZBEK’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



93- Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



94- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET CAFER ALGÜL’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



95- Klasman Yardımcı Hakemi MUHAMMET MAHMUT DELİMAZI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



96- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA ÖZEL’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



97- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SERT’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



98- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BOYLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



99- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA BAŞOL SORGUNLU’nun bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



100- Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA SONER YÜCE’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



101- Klasman Yardımcı Hakemi MÜCAHİT DEĞERMENCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



102- Klasman Yardımcı Hakemi NECMİ AKINCI’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



103- Klasman Hakemi NEVZAT OKAT’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



104- Klasman Yardımcı Hakemi NURİ MİSKİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



105- Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



106- Klasman Hakemi NURULLAH KIRBAŞ’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



107- Klasman Yardımcı Hakemi OGÜN KELEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



108- Klasman Yardımcı Hakemi OĞUZHAN ANIL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



109- Klasman Yardımcı Hakemi OKAN TAŞKÖPRÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



110- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR HAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



111- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR TOMAK’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



112- Klasman Yardımcı Hakemi ONUR AKINCI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



113- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN ARSLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



114- Klasman Hakemi OSMAN CAN AÇIKLAR’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



115- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER MUTLU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



116- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER İNCİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



117- Klasman Hakemi ÖMER ŞİVKA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



118- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK BÜYÜKEKEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



119- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK TOPCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



120- Klasman Yardımcı Hakemi ÖNDER DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



121- Klasman Yardımcı Hakemi RECEP TAYYİP KELEŞ’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



122- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RIDVAN ÇEVİK’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



123- Üst Klasman Yardımcı Hakemi RÜŞTÜ MUHAMMED ORCAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



124- Klasman Yardımcı Hakemi SABRİ EMRE TEKİN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



125- Klasman Yardımcı Hakemi SADIK EREN ULUSOY’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



126- Klasman Hakemi SAİT TUZCU’nun, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



127- Klasman Yardımcı Hakemi SATILMIŞ FURKAN DEMİR’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



128- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SELAMİ DURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



129- Klasman Yardımcı Hakemi SELÇUK GÖKGÖZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



130- Klasman Yardımcı Hakemi SEMİH KURTULUŞ’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



131- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SERDAR SOYDAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



132- Üst Klasman Yardımcı Hakemi SEYFETTİN ALPER YILMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



133- Klasman Yardımcı Hakemi SÜLEYMAN ORAL’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



134- Klasman Hakemi SÜLEYMAN SOYUTÜRK’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



135- Üst Klasman Yardımcı Hakemi ŞENOL BEKTAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



136- Klasman Yardımcı Hakemi TAHA BERKE EL’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



137- Klasman Hakemi TAYFUN GÜZ’ün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



138- Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



139- Klasman Yardımcı Hakemi TURHAN BEYKE’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



140- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



141- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK ÇELEBİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



142- Klasman Yardımcı Hakemi UFUK OSMAN SOLMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



143- Klasman Yardımcı Hakemi ULAŞ KAÇMAZ’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



144- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT KAPTAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



145- Klasman Hakemi UMUT YALÇINKAYA’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



146- Klasman Yardımcı Hakemi UMUT İKİSİVRİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



147- Klasman Yardımcı Hakemi YAKUP YAPICI’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



148- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN ŞEN’in, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



149- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN EMRE CEYLAN’ın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



150- Üst Klasman Hakemi YUNUS DURSUN’un, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



151- Klasman Hakemi YUNUS EMRE ÇİFTÇİ’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



152- Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK hakkında, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca incelemenin devamına,



Karar verilmiştir.