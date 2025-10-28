Hakemlere bahis soruşturması: TFF açıkladı, 152 hakem PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Sadece hakemler değil, yakınları, futbolcular ve yöneticiler de araştırılacağı, çok sayıda futbolcunun da listede olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 6 ay önce bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Başsavcılık son 5 yıllık kayıtların inceleneceğini duyurdu.

TFF HAKEM İSİMLERİNİ AÇIKLADI

TFF, yapılan incelemeler sonucu bahis oynadığı belirlenen 152 hakemin isimlerini kamuoyuna duyurdu. Hakemlerin, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57’nci maddesi kapsamında tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.



Sevk edilen isimler arasında 7 üst klasman hakemi, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi ve 94 klasman yardımcı hakemi bulunuyor.



LİSTEDEKİ İSİMLER KİMLER?



Üst klasman hakemleri:

Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük.

Üst klasman yardımcı hakemleri:



Ahmet Türkeş, Azem Zorlu, Baykal Tuna, Eren Öksüzler, Eyup Özer, Faruk Yağlı, Göktuğ Hazar Erel, Hasan Erdoğan, Mehmet Akıncık, Mehmet Sıraç Akpınar, Rıdvan Çevik, Rüştü Muhammed Orcan, Selami Dursun, Serdar Soydan, Şenol Bektaş.



Klasman hakemleri:



Abdullah Murat Yoldaş, Abdulsamet Şenoğlu, Abdülselam Koçak, Ali Bilen, Ali Emir Yolcu, Alirıza Altunbakır, Bedirhan Efeakdoğan, Berat Osmancıklı, Berk Sipahi, Berkan Çetin, Burak Doğru, Ceyhun Elmas, Eren Gökmen, Göktan Demeli, Hakan Yurtseven, Halim Kolancı, Hikmet Ayberk Han Tiryaki, Mehmet Alperen Güçyetmez, Mehmet Can Koç, Mertcan Erölmez, Mertcan Tubay, Miraç Yıldırım, Muammer Sarıdağ, Muhammed Burak Tufan, Muhammed Mehmetcan Söylemez, Muhammed Seyda Demirel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Osman Can Açıklar, Ömer Şivka, Sait Tuzcu, Süleyman Soyutürk, Tayfun Güz, Turhan Beyke, Umut Yalçınkaya, Yunus Emre Çiftçi.



Klasman yardımcı hakemleri:



Abdullah Yakçınkaya, Adem Mazlum, Ahmet Emre Demirci, Ahmet Kıvanç Kader, Ahmet Tolga Tomar, Ali Mert Beyde, Arif Taşkın, Atahan Kandır, Atakan Yüzlü, Aykut Yılmaz, Baran Karaman, Baran Can Durmuş, Batuhan Topçu, Berk Tezcan, Buğra Doğhan, Burak Yanardağ, Cem Harman, Cihad Buyurgan, Cihan Ahmet Göre, Cihat Sevi, Coşkun Yalçın, Çağrı Ateş, Emre Kaya, Eray Görgün, Erdoğan Sertan Akman, Erkan Arslan, Fatih Yüzbaşı, Fatih Tizci, Furkan Yıldız, Furkan Çıraklar, Furkan Kocayıldız, Furkan Genç, Furkan Şekerci, Hakan Tunç, Hakan Erkan, Hakan Şahin, Hakan Can Yılmaz, Hüseyin Sağlık, İbrahim Bayram, İbrahim Alaka, İbrahim Zengin, İlyas Samet Yelen, Kerem Yıldız, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Eser, Melih Sayın, Merdani Mert Çölgeçen, Mert Öztürk, Mert Baykal, Mert Şahin, Mertcan Tezcan, Metin Yalçın, Muhammet Cafer Algül, Muhammet Mahmut Delımazı, Mustafa Özel, Mustafa Sert, Mustafa Boylu, Mustafa Başol Sorgunlu, Mustafa Soner Yüce, Mücahit Değermenci, Necmi Akıncı, Nuri Miskî, Nurullah Bayram, Ogün Keleş, Oğuzhan Anıl, Okan Taşköprü, Onur Han, Onur Tomak, Onur Akıncı, Osman Arslan, Ömer Mutlu, Ömer İnci, Ömer Faruk Büyü keken, Ömer Faruk Topcu, Önder Demir, Recep Güneş, Recep Tayyip Keleş, Sabri Emre Tekin, Sadık Eren Ulusoy, Selçuk Gökgöz, Semih Kurtuluş, Süleyman Oral, Taha Berke El, Tolga Dü yüncü, Ufuk Tatlıcan, Ufuk Çelebi, Ufuk Osman Solmaz, Ulaş Kaçmaz, Umut Kaptan, Umut İkısivri, Yakup Yapıcı, Yasin Şen, Yasin Emre Ceylan.

