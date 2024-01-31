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Hakemleri dünyaca ünlü isimler gözlemleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı kararı göre, yeni bir gözlemci organizasyonu için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Artık yabancı gözlemciler hakemlerin notlarında büyük pay sahibi olacak. Hakemlere puan verecek 10 yabancı ve dünyaca ünlü eski hakem, gözlemci notlarının yüzde 50'sine etki edecek.

Hakemleri dünyaca ünlü isimler gözlemleyecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kısa süre içinde aldığı kararlarla tartışmaları en aza indirmeyi hedefliyor.

26'ncı haftadan itibaren uygulanacak yeni bir gözlemci organizasyonu için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Artık yabancı gözlemciler hakemlerin notlarında büyük pay sahibi olacak.

Şimdiye kadar sahadaki hakemin performansını iki gözlemci yüzde 35'er olarak belirliyordu. Bunlardan biri stattan maçı izleyen, diğeri televizyondan karşılaşmayı seyreden gözlemciydi. Yüzde 30 da maçın tartışmalı 5 pozisyonu için tüm gözlemcilere gönderilen ankete verilen oydu.

Yeni planlama doğrultusunda; 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30'la sınırlandırılacak.

Kalan yüzde 20'lik bölümde ise anket devreye girecek. Var hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota etkisi de yüzde 20 sayılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER

Yeni uygulamada 10 yabancı ve dünyaca ünlü eski hakem, gözlemci notlarının yüzde 50'sine etki edecek. Bu ünlü hakemler İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda, Almanya ve Kuzey İrlanda gibi ülkelerden olacak. TFF'nin anlaştığı bu isimlere maçlar bittikten sonra karşılaşmaların linkleri atılacak. Daha sonra onlardan rapor istenecek.

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