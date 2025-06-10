Hakemlerin aldığı ücretler açıklandı: Yabancıya 2.5 kat fazla ödendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), hakemlere ödediği toplam ücret ortaya çıktı.

YABANCI HAKEME 2.5 KAT FAZLA ÜCRET

TFF’nin uygulamalarında Türk ve yabancı hakemlere ödenen ücretler arasındaki dengesizlikler dikkat çekiyor. VAR hakemi Türk ise 26 bin 250 TL ücret alırken, Türkiye’ye getirilen ve tüm masrafları TFF tarafından karşılanan yabancı hakeme ise maç başı bin 400 euro, yani yaklaşık 62 Bin 700 TL ödeniyor.

DERBİDE ÜCRET ARTTI

Bu makas Galatasaray-Fenerbahçe maçında açıldı. Türk orta hakem bir maçta 52 bin 500 TL’ye düdük çalarken, söz konusu derbiyi yöneten Slavko Vincic’in hesabına 6 bin euro, yani yaklaşık 269 bin TL yattı.



SÜPER LİG’DE DÜDÜK ÇALAN TÜRK HAKEMLERİN MAÇ GÖREVİ NEDENİYLE ALDIĞI TOPLAM ÜCRETLER



Cihan Aydın: 1 milyon 678 bin 375 TL



Atilla Karaoğlan: 1 milyon 608 bin 25 TL



Zorbay Küçük: 1 milyon 595 bin 650 TL



Ali Şansalan: 1 milyon 550 bin 425 TL



Ozan Ergün: 1 milyon 490 bin 500 TL



Mehmet Türkmen: 1 milyon 437 bin 775 TL



Yasin Kol: 1 milyon 378 bin 925 TL



Kadir Sağlam: 1 milyon 354 bin 750 TL



Oğuzhan Çakır: 1 milyon 322 bin 950 TL



Ümit Öztürk: 1 milyon 252 bin 325 TL



Halil Umut Meler: 1 milyon 214 bin 275 TL



Direnç Tunusluoğlu: 1 milyon 197 bin 275 TL



Çağdaş Altay: 1 milyon 129 bin 625 TL



M. Ali Metoğlu: 1 milyon 118 bin 940 TL



Adnan Deniz Kayatepe: 1 milyon 49 bin 375 TL



Arda Kardeşler: 1 milyon 6 bin 875 TL



Emre Kargın: 970 bin 640 TL



Alper Akarsu: 947 bin 515 TL



Burak Pakkan: 944 bin 100 TL



Abdullah Buğra Taşkınsoy: 921 bin 150 TL



Turgut Doman: 879 bin 625 TL



Batuhan Kolak: 872 bin 190 TL



Sarper Barış Saka: 804 bin 50 TL



Ömer Faruk Gültekin: 756 bin 650 TL



Yiğit Arslan Hakem: 753 bin 800 TL



Ali Yılmaz: 744 bin 390 TL



Ömer Tolga Güldibi: 730 bin 190 TL



Gürcan Hasova: 651 bin 750 TL



Erkan Özdamar: 627 bin 400 TL



Ömer Faruk Turtay: 625 bin 450 TL



Oğuzhan Aksu: 598 bin 800 TL



Fatih Tokail: 487 bin 550 TL



Volkan Bayarslan: 391 bin 100 TL



Alpaslan Şen: 283 bin 750 TL