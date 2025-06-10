Hakemlerin aldığı ücretler açıklandı: Yabancıya 2.5 kat fazla ödendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR hakemi Türk ise 26 bin 250 TL, yabancı hakeme ise maç başı 62 bin 700 TL ödeme yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), hakemlere ödediği toplam ücret ortaya çıktı.
YABANCI HAKEME 2.5 KAT FAZLA ÜCRET
TFF’nin uygulamalarında Türk ve yabancı hakemlere ödenen ücretler arasındaki dengesizlikler dikkat çekiyor. VAR hakemi Türk ise 26 bin 250 TL ücret alırken, Türkiye’ye getirilen ve tüm masrafları TFF tarafından karşılanan yabancı hakeme ise maç başı bin 400 euro, yani yaklaşık 62 Bin 700 TL ödeniyor.
DERBİDE ÜCRET ARTTI
Bu makas Galatasaray-Fenerbahçe maçında açıldı. Türk orta hakem bir maçta 52 bin 500 TL’ye düdük çalarken, söz konusu derbiyi yöneten Slavko Vincic’in hesabına 6 bin euro, yani yaklaşık 269 bin TL yattı.
SÜPER LİG’DE DÜDÜK ÇALAN TÜRK HAKEMLERİN MAÇ GÖREVİ NEDENİYLE ALDIĞI TOPLAM ÜCRETLER
Cihan Aydın: 1 milyon 678 bin 375 TL
Atilla Karaoğlan: 1 milyon 608 bin 25 TL
Zorbay Küçük: 1 milyon 595 bin 650 TL
Ali Şansalan: 1 milyon 550 bin 425 TL
Ozan Ergün: 1 milyon 490 bin 500 TL
Mehmet Türkmen: 1 milyon 437 bin 775 TL
Yasin Kol: 1 milyon 378 bin 925 TL
Kadir Sağlam: 1 milyon 354 bin 750 TL
Oğuzhan Çakır: 1 milyon 322 bin 950 TL
Ümit Öztürk: 1 milyon 252 bin 325 TL
Halil Umut Meler: 1 milyon 214 bin 275 TL
Direnç Tunusluoğlu: 1 milyon 197 bin 275 TL
Çağdaş Altay: 1 milyon 129 bin 625 TL
M. Ali Metoğlu: 1 milyon 118 bin 940 TL
Adnan Deniz Kayatepe: 1 milyon 49 bin 375 TL
Arda Kardeşler: 1 milyon 6 bin 875 TL
Emre Kargın: 970 bin 640 TL
Alper Akarsu: 947 bin 515 TL
Burak Pakkan: 944 bin 100 TL
Abdullah Buğra Taşkınsoy: 921 bin 150 TL
Turgut Doman: 879 bin 625 TL
Batuhan Kolak: 872 bin 190 TL
Sarper Barış Saka: 804 bin 50 TL
Ömer Faruk Gültekin: 756 bin 650 TL
Yiğit Arslan Hakem: 753 bin 800 TL
Ali Yılmaz: 744 bin 390 TL
Ömer Tolga Güldibi: 730 bin 190 TL
Gürcan Hasova: 651 bin 750 TL
Erkan Özdamar: 627 bin 400 TL
Ömer Faruk Turtay: 625 bin 450 TL
Oğuzhan Aksu: 598 bin 800 TL
Fatih Tokail: 487 bin 550 TL
Volkan Bayarslan: 391 bin 100 TL
Alpaslan Şen: 283 bin 750 TL
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