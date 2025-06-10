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Hakemlerin aldığı ücretler açıklandı: Yabancıya 2.5 kat fazla ödendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR hakemi Türk ise 26 bin 250 TL, yabancı hakeme ise maç başı 62 bin 700 TL ödeme yaptı.

Hakemlerin aldığı ücretler açıklandı: Yabancıya 2.5 kat fazla ödendi

Türkiye Federasyonu'nun (TFF),  hakemlere ödediği toplam ücret ortaya çıktı.

YABANCI HAKEME 2.5 KAT FAZLA ÜCRET

TFF’nin uygulamalarında Türk ve yabancı hakemlere ödenen ücretler arasındaki dengesizlikler dikkat çekiyor. VAR hakemi Türk ise 26 bin 250 TL ücret alırken, Türkiye’ye getirilen ve tüm masrafları TFF tarafından karşılanan yabancı hakeme ise maç başı bin 400 euro, yani yaklaşık 62 Bin 700 TL ödeniyor.

DERBİDE ÜCRET ARTTI

Bu makas Galatasaray-Fenerbahçe maçında açıldı. Türk orta hakem bir maçta 52 bin 500 TL’ye düdük çalarken, söz konusu derbiyi yöneten Slavko Vincic’in hesabına 6 bin euro, yani yaklaşık 269 bin TL yattı.

’DE DÜDÜK ÇALAN TÜRK HAKEMLERİN MAÇ GÖREVİ NEDENİYLE ALDIĞI TOPLAM ÜCRETLER

Cihan Aydın: 1 milyon 678 bin 375 TL

Atilla Karaoğlan: 1 milyon 608 bin 25 TL

Zorbay Küçük: 1 milyon 595 bin 650 TL

Ali Şansalan: 1 milyon 550 bin 425 TL

Ozan Ergün: 1 milyon 490 bin 500 TL

Mehmet Türkmen: 1 milyon 437 bin 775 TL

Yasin Kol: 1 milyon 378 bin 925 TL

Kadir Sağlam: 1 milyon 354 bin 750 TL

Oğuzhan Çakır: 1 milyon 322 bin 950 TL

Ümit Öztürk: 1 milyon 252 bin 325 TL

Halil Umut Meler: 1 milyon 214 bin 275 TL

Direnç Tunusluoğlu: 1 milyon 197 bin 275 TL

Çağdaş Altay: 1 milyon 129 bin 625 TL

M. Ali Metoğlu: 1 milyon 118 bin 940 TL

Adnan Deniz Kayatepe: 1 milyon 49 bin 375 TL

Arda Kardeşler: 1 milyon 6 bin 875 TL

Emre Kargın: 970 bin 640 TL

Alper Akarsu: 947 bin 515 TL

Burak Pakkan: 944 bin 100 TL

Abdullah Buğra Taşkınsoy: 921 bin 150 TL

Turgut Doman: 879 bin 625 TL

Batuhan Kolak: 872 bin 190 TL

Sarper Barış Saka: 804 bin 50 TL

Ömer Faruk Gültekin: 756 bin 650 TL

Yiğit Arslan Hakem: 753 bin 800 TL

Ali Yılmaz: 744 bin 390 TL

Ömer Tolga Güldibi: 730 bin 190 TL

Gürcan Hasova: 651 bin 750 TL

Erkan Özdamar: 627 bin 400 TL

Ömer Faruk Turtay: 625 bin 450 TL

Oğuzhan Aksu: 598 bin 800 TL

Fatih Tokail: 487 bin 550 TL

Volkan Bayarslan: 391 bin 100 TL

Alpaslan Şen: 283 bin 750 TL

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