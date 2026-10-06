Hakemlerin derneğinden üç isim için ihraç kararı
06.10.2026 13:41
Son Güncelleme: 06.10.2026 13:45
Hakemler dosyası soruşturmasında şu ana kadar yedi kişi tutuklandı.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan üç isim hakkında ihraç kararı verdi.
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor .
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şu ana kadar aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol'un da aralarında bulunduğu yedi şüpheli üç gün önce tutuklandı .
Tutuklanan isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif de yer alıyor.
HAKEMLERİN DERNEĞİNDEN ÜÇ İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi, soruşturmada tutuklanan üç ismin, dernekten ihraç edilmesini kararlaştırdı.
Dernekten yapılan açıklamada, sürecin derneğin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerinde etkisi üzerine yapılan değerlendirme sonucu kararın alındığı ifade edildi.
Gürlek, hakemlerin girdiği bazı sınavların sorularının dağıtıldığı iddiasının araştırıldığını söyledi.
GÜRLEK: TÜRK FUTBOLU TEMİZ OLMALI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda hakemler soruşturmasına ilişkin, "Türk futbolunun temiz olması lazım." açıklamasını yaptı .
Hakemler hakkındaki iddiaların araştırıldığını, sürecin devam ettiğini belirten Gürlek, "Biz hakemlerin adalet çerçevesinde maçları yönetmesini istiyoruz. Yürüttüğümüz soruşturmada bunun böyle olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.
Hakemlere yönelik ilk operasyon geçen hafta yapılmıştı.
HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
MHK BAŞKANI DAHİL 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler Ferhat Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.