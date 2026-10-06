Hakemlerin derneğinden üç isim için ihraç kararı

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor .

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şu ana kadar aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol'un da aralarında bulunduğu yedi şüpheli üç gün önce tutuklandı .

Tutuklanan isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif de yer alıyor.

HAKEMLERİN DERNEĞİNDEN ÜÇ İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi, soruşturmada tutuklanan üç ismin, dernekten ihraç edilmesini kararlaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, sürecin derneğin kurumsal itibarı ve saygınlığı üzerinde etkisi üzerine yapılan değerlendirme sonucu kararın alındığı ifade edildi.