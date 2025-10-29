Hakemlerin yüzde 28'i bahise bulaşmış

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol liglerinde görev alan 371 hakemin bahis hesabı olduğunu, bu hakemlerden de 152'sinin bahis oynadığını açıklamıştı.



Hacıosmanoğlu'nun gündeme getirdiği 152 hakemin isimleri de açıklandı.



BÖLGESEL HAKEMLER YER ALMIYOR



Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamadaki 571 hakem arasında bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakemler bulunmuyor.



TFF bünyesinde bin 342 hakem yer alıyor. Bu hakemler arasında 371'inin bahis hesabının olması, vahim bir tabloya işaret ediyor.



ORTAYA ÇIKAN YÜZDELİK DİLİM DİKKAT ÇEKİCİ



TFF bünyesinde bin 342 hakem bulunduğu dikkate alındığında, bahis hesabı bulunan 372 hakemin genele oranı yüzde 27.6.



TFF'nin açıklamasındaki 152 hakemin bahis oynadığı göz önüne alındığında bu oran yani bahis oynayan hakemlerin oranı ise 11.3.



YÜZDE 64.9'UNUN BAHİS HESABI VAR



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasında yer alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının bulunduğu göz önüne alındığında ise bahisle bir şekilde irtibatlı hakem oranı yüzde 64.9'a yükseliyor.



Bölgesel hakemlerin dahil edilmediği 571 hakem sayısı dikkate alındığında, bu hakemlerin 152'sinin bahis oynadığına bakılınca ise bu oran yüzde 26.6'ya ulaşıyor.



BAHİS SORUŞTURMASI SÜRECİ



TFF, bahis oynayan 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin açıklamasında 2025 yılının nisan ayında bazı hakemlerin de içinde bulunduğu bir bahis soruşturması başlatıldığını duyurdu.



"BİR HAKEM TEK BAŞINA 18 BİN 277 KEZ BAHİS OYNADI"



TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:



"Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem."



"Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir."



"Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."