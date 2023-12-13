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Hakemliğe devam edecek mi? Meler'den açıklama

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

Hakemliğe devam edecek mi? Meler'den açıklama
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: "Seni öldüreceğim" dedi

Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: "Seni öldüreceğim" dedi

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Trendyol 'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, sağlığıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını, gerekli açıklamaların yapıldığını söyledi.

Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Hakemliğe devam edecek mi? Meler'den açıklama - 1

Evine yürüdüğü sırada gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorusunun üzerine Meler, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sıkıntı yok, zaten doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum, sağ olun." dedi.

Hakemliğe devam edecek mi? Meler'den açıklama - 2

HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK Mİ?

Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna "Şu anlık herhangi bir durum yok, sadece evime geçmek istiyorum." diye cevap verdi.

Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.

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