Hakim Ziyech için Katar iddiası: "Sözlü anlaşmaya vardı"

Galatasaray'da bu sezon pek forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'in kulüpteki geleceği merak ediliyor.

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesinde son 6 ayına giren Faslı yıldız, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ziyech'in Katar'ın Al Duhail takımına transfer olmak için sözlü anlaşmaya vardığı kaydedildi.

31 yaşındaki oyuncu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Nassr ile masaya oturmuştu.