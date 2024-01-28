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Hakim Ziyech için yeni iddia

Galatasaray'ın yıldızlarından Hakim Ziyech için yeni bir iddia ortaya atıldı. Faslı yıldızın Suudi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştığı ve Arabistan'da ara transfer dönemi sona ermeden takıma katılmasının beklendiği kaydedildi.

Hakim Ziyech için yeni iddia

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlitke 'a kiralık olarak katılan Hakim Ziyech için yeni takımıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SBA Sports'un haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın Hakim Ziyech ile el sıkıştığı öne sürüldü.

ARABİSTAN'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Suudi Arabistan'da ara transfer döneminin bitmesine 2 gün kalırken, Al-Shabab'ın bu süre zarfında Ziyech transferini neticelendirmek istediği de kaydedildi.

Galatasaray ile bu sezon 14 resmi maça çıkan Ziyech, 4 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

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