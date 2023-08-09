Hakim Ziyech kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Hakim Ziyech kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Hakim Ziyech, 19 Mart 1993 yılında Hollanda'da doğdu. Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Ziyech Faslı millî futbolcudur.



Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid București karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. 30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.



Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı. 23 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla Fas millî takımını temsil etme kararını açıkladı. 9 Ekim 2015 tarihinde, Fas adına ilk maçına Fildişi Sahili karşısında dostuk maçında çıktı. Maç 1-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.