Hakim Ziyech resmen Galatasaray'da

Galatasaray, İngiliz temsilcisi Chelsea'den Hakim Ziyech'i kiraladı. Sarı kırmızılılar, Faslı oyuncunun kira bedeli için ödeme yapmayacak.



Sarı-kırmızılılardan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Kariyeri boyunca 452 maça çıkan Ziyech, 125 gol ve 137 asist yapma başarısı gösterdi.

