Hakkarigücü, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2 golle geçti
Hakkarigücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Çekmeköy Bilgidoğa'nın 74. dakikada penaltıdan yararlanamadığı maçı, Hakkarigücü bulduğu golle 2-0 kazandı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve çok sayıda sporsever izledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor