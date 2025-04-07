Hakkındaki şiddet iddiaları gündem oldu: Andrew Tate kimdir?

Andrew Tate, 1 Aralık 1986'da Washington, D.C.'de doğmuş, Amerikalı-İngiliz eski profesyonel kick boksçu, sosyal medya kişiliği ve iş insanıdır. Kick boks kariyerine 2005 yılında başlamış ve 2009'da Britanya ISKA Tam Temaslı Cruiserweight Şampiyonası'nı kazanmıştır. 2011'de Jean-Luc Benoît'yi nakavt ederek ISKA Dünya Hafif Ağır Siklet Unvanı'nı elde etmiş, 2013'te ise Vincent Petitjean'i yenerek iki farklı siklette şampiyon olmuştur.



Tate, 2016 yılında Birleşik Krallık'ta yayımlanan "Big Brother" adlı reality şovuna katılmış, ancak geçmişte yaptığı homofobik ve ırkçı yorumların ortaya çıkması nedeniyle programdan çıkarılmıştır. ​



Sosyal medyada yaptığı kadın düşmanı ve tartışmalı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmiş ve bu nedenle çeşitli platformlardan yasaklanmıştır.



