Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.



Bu sonuçla 2'si üst üste olmak üzere 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 12'ye çıkardı. Üçüncü yenilgisini yaşayan Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.



76. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'ten döndü.



77. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta Yunan file bekçisi Gianniotis gole izin vermedi.



89. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Biraschi'nin ceza sahası dışından ortasında Winck'in arka direkte yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2



90+1. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top direkten auta çıktı.



Kalan dakikalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ün beraberlik golü için çabaları yeterli olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



AYTAÇ KARA, SÜPER LİG’DE BU SEZON 5. GOLÜNÜ KAYDETTİ



Kasımpaşa’nın 30 yaşındaki futbolcusu Aytaç Kara, Fatih Karagümrük maçında attığı 2 golle Süper Lig’deki oynadığı son 3 maçta 5. kez gol sevinci yaşadı.

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "Üç puan aldığımız için mutluyuz. Ancak oynadığımız oyundan çok hoşnut değilim. Oyunun her iki yönünü de eşit oynamaya çalışıyoruz. Erken bulduğumuz goller, bu hava ve saha koşullarında skoru korumaya yönelik bir oyun çıkardı." ifadelerini kullandı.



"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET YAŞADIK"



VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise müsabakaya ilişkin, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Beş dakika içinde 2 şut ve 2 gol. Beraberliği yakalayacağımız anda ilk devre 3-0 geride tamamladık. İkinci yarıda maçın hakimiyeti bizdeydi. 3-2 mağlup olduk. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.