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Haliç derbisine deplasman yasağı: Karagümrük deplasmanında Kasımpaşa taraftarı yok

Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Karagümrük-Kasımpaşa derbisine deplasman takım taraftarı alınmayacak.

Haliç derbisine deplasman yasağı: Karagümrük deplasmanında Kasımpaşa taraftarı yok

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük- derbisine deplasman takım taraftarının alınmamasına karar verildi.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, derbiye konuk takım taraftarlarının alınmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Alınan İl Spor Güenlik Kurulu kararı gereği müsabakaya misafir takım seyircisi alınmayacaktır." denildi.

Geçen yıl oynanan maçlarda da deplasman yasağı o maçlarda da uygulanmıştı.

MAÇ NE ZAMAN?

Yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde ilk 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, 6 puanla 7. haftaya 14. sırada girdi. Kasımpaşa ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.
18.10.2020 - Karagümrük 1 : 1 Kasımpaşa

Haliç derbisine deplasman yasağı: Karagümrük deplasmanında Kasımpaşa taraftarı yok - 1 Karşılaşmanın biletleri tek fiyat olarak 109 TL'den satışa sunuldu

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SÜPER LİG MAÇLARI

06.06.2023 - Karagümrük 3 : 0 Kasımpaşa
15.01.2023 - Kasımpaşa 2 : 2 Karagümrük
09.04.2022 - Karagümrük 3 : 2 Kasımpaşa
21.11.2021 - Kasımpaşa 1 : 3 Karagümrük
20.02.2021 - Kasımpaşa 3 : 2 Karagümrük

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