Haliç derbisine deplasman yasağı: Karagümrük deplasmanında Kasımpaşa taraftarı yok

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa derbisine deplasman takım taraftarının alınmamasına karar verildi.



İstanbul İl Güvenlik Kurulu, derbiye konuk takım taraftarlarının alınmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Alınan İl Spor Güenlik Kurulu kararı gereği müsabakaya misafir takım seyircisi alınmayacaktır." denildi.



Geçen yıl oynanan maçlarda da deplasman yasağı o maçlarda da uygulanmıştı.



MAÇ NE ZAMAN?



Yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Ligde ilk 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, 6 puanla 7. haftaya 14. sırada girdi. Kasımpaşa ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

18.10.2020 - Karagümrük 1 : 1 Kasımpaşa

Karşılaşmanın biletleri tek fiyat olarak 109 TL'den satışa sunuldu İKİ TAKIM ARASINDAKİ SÜPER LİG MAÇLARI



06.06.2023 - Karagümrük 3 : 0 Kasımpaşa

15.01.2023 - Kasımpaşa 2 : 2 Karagümrük

09.04.2022 - Karagümrük 3 : 2 Kasımpaşa

21.11.2021 - Kasımpaşa 1 : 3 Karagümrük

20.02.2021 - Kasımpaşa 3 : 2 Karagümrük Tuzlasporlu Awuku'nun vize krizi: Futbolcumuz rehin kaldı Haberi Görüntüle