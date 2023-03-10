Halil Altıntop Bayern Münih akademisinin sportif direktörü oldu

Eski Türk milli futbolcu Halil Altıntop, Bayern Münih Akademisi'nde sportif direktör oldu.



Münih yöneticilerinden Hasan Salihamidzic, Altıntop için, "Çok güveniyoruz. Kulübü ve çalışma tarzımızı biliyor. 15 yıllık profesyonel futbolculuk tecrübesi var. Halil yetenekleriyle akademimizi geliştirecek. Birlikte çalışacağımız için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.



Alman ekibinde çalışacağı için mutlu olduğunu dile getiren Altıntop, "Bana güvendikleri için teşekkür ederim. Kulübün başarısını sürdürmek için elimden geleni yapacağım." dedi.



Altıntop 2020 yılında Münih altyapısında çalışmaya başladı. 40 yaşındaki eski futbolcu, 16 yaş altı takımında teknik direktör yardımcısı olarak görev almış ve 17 yaş altı takımında çalışmıştı.

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