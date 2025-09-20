Halil Kaan Köroğlu, Dünya Kürek Şampiyonası'nda yarışacak!

Milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, 21 Eylül Pazar günü Çin'de başlayacak Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Şanghay kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 56 ülkeden yaklaşık 900 sporcu, madalya için kürek çekecek.



23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde yarışacak.



Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.