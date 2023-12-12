Halil Umut Meler 10 günlük bebeği için naklini istedi

Süper Lig'de 15. hafta oynanan Ankaragücü - Ç. Rizespor maçı sonrası Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.



Koca'nın yumruğu ve yerdeyken atılan tekmelerle yaralanan Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Meler'in kaldığı hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yörübulut, "Sol gözünde kanama azalmaya başladı. Kırık yavaş yavaş iyileşecek." dedi.

"Beyinde bir hasar yok, kalıcı bir hasar kalmayacak" diyen Yörübulut, "Stres nedeniyle bugün biraz tansiyonu yükseldi, bugün hastanede kalacak. Yarın taburcu planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

10 GÜN ÖNCE BABA OLDU

Hastanede tedavisi devam eden Halil Umut Meler'in 10 gün önce baba olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta eşi doğum gerçekleştiren Meler'in, bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakledilmesini istediği öğrenildi.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?



Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 tarihinde doğdu.



18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.



29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti.



Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.