Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında?  Halim Umut Meler'in son durumuyla ilgili açıklama

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 tarihinde doğdu.



18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.



29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti.



Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.



HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?



Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.



Kunak, “Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde "Bu iş bitti, benden bu kadar" tarzında cümleler sarf etti. Biz, "İzmir’e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver" şeklinde sakinleştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.