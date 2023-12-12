Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında?  Halim Umut Meler'in son durumuyla ilgili açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Meler'in gözünde aldığı darbe sebebiyle şişlik oluştu.
HALİL UMUT MELER'İN SON DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Hakem Halil Umut Meler hastaneye kaldırıldı
Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz." dedi.
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğunu belirterek, "Önemli bir hayati tehlike görünmüyor ama kafa travması olması nedeniyle hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz." dedi.
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 tarihinde doğdu.
18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?
Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.
Kunak, “Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde "Bu iş bitti, benden bu kadar" tarzında cümleler sarf etti. Biz, "İzmir’e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver" şeklinde sakinleştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.
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