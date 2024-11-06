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Halil Umut Meler, Kuveyt'te maç yönetecek

Halil Umut Meler, Kuveyt'te görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Meler'in Kuveyt Ligi'ndeki Al Salmiya ile El Arabi arasındaki karşılaşmayı yöneteceğini açıkladı.

Halil Umut Meler, Kuveyt'te maç yönetecek

Halil Umut Meler, Türkiye Ligi ve Avrupa Kupalarının ardından Kuveyt'te maç yönetecek.

TFF, Kuveyt Federasyonu tarafından özel davet geldiğini Merkez Kurulu'nun onayıyla bu atamanın gerçekletiğini açıkladı.

Mustafa İlker Coşkun ise aynı karşılaşmada VAR odasında görev alacak.

Kuveyt'in Salmiya şehrindeki Thamir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak. 

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