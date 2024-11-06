Halil Umut Meler, Kuveyt'te maç yönetecek

Halil Umut Meler, Türkiye Ligi ve Avrupa Kupalarının ardından Kuveyt'te maç yönetecek.



TFF, Kuveyt Futbol Federasyonu tarafından özel davet geldiğini Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla bu atamanın gerçekletiğini açıkladı.



Mustafa İlker Coşkun ise aynı karşılaşmada VAR odasında görev alacak.



Kuveyt'in Salmiya şehrindeki Thamir Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.